انطلاق مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة السبت المقبل

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة القاهرة في التاسعة من صباح يوم السبت الموافق11 من نوفمبر الجاري "مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة"، برئاسة دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والمؤتمر وبتنظيم كلية الأسنان جامعة القاهرة ومشاركة وحضور الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين وعضو المجلس الأعلى للاستثمار ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية والعقيد عمرو نبيل رئيس قطاع دعم الصناعة بالمبادرة الرئاسية "إبدأ" والدكتور عثمان حسن عثمان وعدد كبير من أصحاب المصانع المصرية المصنعة للأجهزة والمستلزمات الطبية.



الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كما يشارك رؤساء وأعضاء لجنة الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ وعمداء كليات الأسنان وأصحاب براءات الاختراع للأجهزة والمستلزمات الطبية بالجامعات المصرية،وذلك بمقر كلية أسنان القاهرة الجديد بالشيخ زايد، ويعقد المؤتمر تحت رعاية وحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي تقيم

وصرح الدكتور هشام عبد الحكم أمين عام المؤتمر والعميد السابق لكلية أسنان القاهرة بأن المؤتمر يهدف لتفعيل دور الجامعات المصرية كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقىً علمي صناعي تجاري ممثلاً في الجامعات كجهة علمية بحثية والمصانع والمستثمرين كجهة صناعية إنتاجية والشركات كجهة تجارية تسويقية بما يساعد علي تبني واحتضان أفكار الباحثين وتشجيعها لتحويل البحث العلمي إلى منتج حقيقي يخدم المجتمع والدولة .. وبما يحقق سد الفجوات الاستيرادية للأجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة وإنتاجها بأيادي وعقول وخبرات مصرية مائة بالمائة فيساعد على القضاء على بعض من معوقات القطاع الطبي بمصر مع تخفيض حجم الواردات وتوفير العملة الأجنبية .



الدكتور هشام عبد الحكم

وأوضح الدكتور هشام عبد الحكم ، يساهم المؤتمر مستقبلاً المقرر عقده بصفة دورية سنوية ـبقوة في وضع مصر على الخريطة الدولية لصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية دقيقة الصنع وعالية الجودة وتوفيرها في السوق المصري والعالمي بأسعار مناسبة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري من جهة .. ومن جهة أخرى على صحة المواطن والنهوض بمستوى القطاع الصحي بمصرنا الحبيبة.

وأضاف عبد الحكم بأن المؤتمر يقام في توقيت شديد الحساسية ليساند وبقوة تنفيذ رؤية واهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعات الحديثة والمتطورة بمصر والاعتماد علي المنتج المحلي عالي الجودة وبخاصة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات بما يتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية للمساهمة في بناء مصر الحديثة.