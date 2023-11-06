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الهلال الأحمر المصرى يعلن تفاصيل المعونات المقدمة للشعب الفلسطينى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 12:01 م
الهلال الأحمر المصرى يعلن تفاصيل المعونات المقدمة للشعب الفلسطينى مساعدات مصرية إلى قطاع غزة
كتب مدحت وهبة

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تستمر جهود الدولة المصرية على مدار الساعة لإيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري والذى يقوم بتسليم نظيره الفلسطينى مساعدات الإغاثة بشكل مستمر.

 

وأعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى تفاصيل المعونات المقدمة للجانب الفلسطينى والمتواجدة بمخازن " مطار العريش، مخازن الهلال الأحمر المصرى، وغيرها من المخازن الأخرى" حيث تم تسليم الجانب الفلسطينى 1488 طن أدوية ومستلزمات طبية و1429 طن مواد غذائية و2140 طن مياه و398 طن مواد إغاثة أخرى و476 شاحنة بجانب الخيام.

 

ونجحت الدولة المصرية على مدار الأسابيع الماضية فى إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصرى وخصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولى لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها إلى قطاع غزة.

 

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث فى 7 أكتوبر الماضى، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على سرعة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.







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