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المشدد 5 سنوات لشاب لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:30 م
المشدد 5 سنوات لشاب لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، شاب غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بسبب خلافات بينهما في منطقة الدقي.
 
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 9163 لسنة 2021 جنايات الدقي، للمتهم "ح. س"، تهمة ضرب أحد الأشخاص المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت وعقد العزم على التعدي عليه.
 
وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك الغرض أداة وذهب إلى المكان الذي أيقن تواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به بأن وجه له عدة ضربات تسببت في إحداث عاهة مستديمة له.
 
 






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عاهه مستديمة




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