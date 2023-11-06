المجلس الصحى المصرى يوقع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري ، إنه تم عقد مذكرة تفاهم مع وفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبره بالمملكة المتحدة، وقد تم بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس الصحي المصري والكلية الملكية بأدنبره في الاعتراف المشترك ببعض شهادات البورد المصري التي يمنحها المجلس الصحي المصري وزمالة الكلية الملكية.

وأضاف، أنه تم بحث ادخال تخصصات جديدة في البورد المصرى لطب الأسنان وإنشاء بنوك أسئلة للامتحان القومي لمزاولة المهنة في الطب البشرى وطب الأسنان وتدريب الكوادر الطبية في ادنبرة لبعض التخصصات الطبية وطب الأسنان، وقد تم الاتفاق على العمل على اعداد مذكرة تفاهم مشترك يتم اعتمادها في فبراير 2024 أثناء الزيارة القادمة لوفد الكلية الملكية لمصر.



اعضاء المجلس الصحى المصرى مع كلية الجراحين الملكية

حضر الاجتماع الدكتور عادل العدوي، عضو مجلس إدارة المجلس الصحي المصري ووزير الصحة الأسبق، ورئيس الجمعية الطبية المصرية وامين لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور طارق صلاح، أستاذ طب الاسنان بجامعة عين شمس رئيس لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورتيموثي جراهم نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بادنبره، والدكتورجرانت ماكينتير عميد كلية جراحة الاسنان بالكلية الملكية للجراحين بادنبره، والدكتور واين فوستر سميث مدير التعليم والامتحانات بالكلية الملكية للجراحين بادنبره.