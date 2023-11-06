اليوم السابع
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الكنيسة ترسم كاهنين جديدين للخدمة فى مطرانية المعادى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 08:56 م
الكنيسة ترسم كاهنين جديدين للخدمة فى مطرانية المعادى الأنبا دانيال يتوسط الأباء الكهنة
كتب: محمد الأحمدى

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احتفلت مطرانية المعادى برئاسة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس برسامة اثنين من الشمامسة في رتبة القسيسية، وهما الشماس ملاك حبيب قسا باسم القس بيشوى حبيب على مذبح كنيسة الأنبا بيشوى، والشماس بيتر سعد قسا باسم القس سوريال سعد كاهنا عاما على مستوى الإيبارشية.

 

وأقيمت صلوات القداس الإلهي بكنيسة القديس الانبا بيشوي، بحضور مجموعة كبيرة من الأباء كهنة الإيبارشية والشمامسة وشعب الكنيسة، وعقب صلاة الصلح تمم نيافة الأنبا دانيال مطران المعادى سكرتير المجمع المقدس طقس السيامة وسط أجواء من الفرح.

 

وتحدث الأنبا دانيال - في كلمته الروحية خلال صلوات القداس - عن إنجيل قيامة السيد المسيح لابن أرملة نايين، ودور الأباء الكهنة والخدام في رعاية المخدومين والشعب وضرورة المساعدة في إيقاظ الحياة الروحية ودورهم الهام في إنقاذهم من الموت الروحى.

 

وعقب صلوات القداس الإلهي قام خورس الشمامسة بعمل دورة داخل صحن الكنيسة بصحبة الأباء الكهنة الجدد، في أجواء من الفرحة عمت جميع المشاركين. 

 

رسامة الكهنة
رسامة الكهنة

 

الأنبا دانيال أسقف المعادى
الأنبا دانيال أسقف المعادى

 

 

كلمة الانبا دانيال
كلمة الانبا دانيال

 

 

رسامة الأب الكاهن
رسامة الأب الكاهن






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مطرانيه المعادى

ايارشيه المعادى



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