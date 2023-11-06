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"الصحة الفلسطينية": الاحتلال نفذ 24 مجزرة فى قطاع غزة خلال الليلة الماضية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:45 ص
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال نفذ 24 مجزرة فى قطاع غزة خلال الليلة الماضية غزة تحت قصف الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية واجهنا ليلة صعبة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "الاحتلال ينفذ ضربات قاتلة على الفلسطينيين ويقوم بإبادة مواقع سكنية بشكل كامل في قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 







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