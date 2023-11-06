"الصحة الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلى ارتكب أكثر من 1031 مجزرة فى غزة حتى الآن

وقال البرش ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الإثنين، إن "عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وصل حتى الآن إلى أكثر من 1031 مجزرة، كان آخرها القصف المأساوي على مدرسة المغازي الذي راح ضحيته حوالي 47 شهيدا".

وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، نافيا في الوقت نفسه كافة الادعاءات الكاذبة الإسرائيلية حول وجود خنادق داخل مستشفيات غزة.

وشدد البرش على أن إسرائيل تحاول بهذه الادعاءات الكاذبة أن تبرر أمام العالم أجمع استهدافها المستمر لمستشفيات غزة، واصفا الأوضاع الراهنة في غزة بـ"الصعبة" في ظل قطع إسرائيل الاتصالات بشكل كامل عن القطاع التي تؤدي إلى عرقلة حركة الإسعافات، ما يعرض حياة الفلسطينيين إلى مضاعفات وتطورات صحية خطيرة نتيجة عدم سرعة علاجهم من الإصابات التي لحقت بهم جراء تكثيف الاحتلال عمليات القصف أثناء الليل.

وحذر المسؤول الفلسطيني من عواقب صحية خطيرة جراء تحلل بعض أجسام شهداء غزة على شواطئ بحر رشيد بسبب صعوبة الوصول إليها في ظل نقص الإمكانيات واستمرار العدوان الإسرائيلي على كافة أنحاء القطاع، واصفا القصف الإسرائيلي ليلة أمس على غزة بأنه "الأعنف على الإطلاق".