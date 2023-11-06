الثلوج تضرب شمال الصين وإلغاء مئات الرحلات الجوية

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف الثلجية التي ضربت شمال الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" اليوم الاثنين أنه بحسب التنبؤات الجوية، من المتوقع أن تشهد مدن عديدة في الشمال تساقط ثلوج كثيفة، مع هطول تراكمي يتراوح بين 20 ملم إلى 40 ملم، كما من المتوقع أن تتجاوز كمية الثلوج التراكمية في بعض أجزاء المقاطعة 40 ملم.

كما ألغت السلطات الصينية، مئات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس جراء العواصف ثلجية وحذرت المواطنين من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحثتهم على البقاء داخل المنازل، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من العواصف الثلجية في عدة مدن.

كما بدأت السلطات الإعداد لتوفير خدمات التدفئة في وقت أبكر من المعتاد نظرا للتغير المفاجئ في أحوال الطقس.

يذكر أن الصين لديها نظام للتحذير من الطقس السيئ يتألف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.