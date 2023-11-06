التنمية المحلية: 7065 معرض سلع بأسعار مخفضة وإزالة 4583 حالة تعد على الأراضى

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، تقريراً حول الجهود التى بذلتها المحافظات فى تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتى تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهى الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لانتظام تنفيذ المبادرة.

وأشار اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إلى أن المحافظات بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى مستمرون فى التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطى جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلى احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه تم إقامة عدد 7065 شادر ومعرض ومنافذ ثابتة ومتحركة على أرض المحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضى وحتى 5 نوفمبر الجارى لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكداً أنه تم تكليف المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصًا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدى لاستغلال بعض التجار بالزيادة الغير مبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودى الدخل،، مضيفًا أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تقوم بتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتى تستمر لمدة 6 شهور.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بالجهود التى تبذلها المحافظات والجولات الميدانية للسادة المحافظات والأجهزة التنفيذية للسيطرة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث ارباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتى تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ووصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا على قيام المحافظات بالمرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث بلغ عدد الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومى على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتى يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعلى جانب آخر تلقى اللواء هشام آمنة، تقريراً أيضًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.

وأكد التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية ومديريات الأمن خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضى وحتى 5 نوفمبر الجارى فى إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع كما تم إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 239 فدان.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة فى التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أى مساحة من الأراضى الزراعية بالمحافظات فى ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية فى العالم، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها المحافظات فى عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى الدولة، واستمرارها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، حيث قامت المحافظات بتحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، خلال الأسبوع الماضى سواء لتبوير الأراضى الزراعية أو البناء المخالف.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ومديريات الزراعة.