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الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت منتهى الصلاحية المقدم كمساعدات لأهالى غزة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:33 ص
الأمم المتحدة توضح حقيقة البسكويت منتهى الصلاحية المقدم كمساعدات لأهالى غزة بسكويت الأمم المتحدة
وكالات

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أكد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة أن البسكويت المقدم لغزة آمن للاستهلاك حتى أوائل الشهر المقبل بحسب التاريخ المدون على العبوات ويتناوله الأهالي بمجرد توزيعه .

وجاء ذلك في تدوينة للبرنامج العالمي على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وأكد: "هذا البسكويت هو الأنسب لحالات الطوارئ، حيث تحتاج الأسر إلى تغذية مكثفة في ظروف لا تستطيع فيها الطهي".

ويأتي توضيح "برنامج الأغذية العالمي في أعقاب الفيديو الذي انتشر عن انقلاب شاحنة مساعدات لأهالي غزة، ومزاعم بوجود بسكويت منتهي الصلاحية فيها.

 







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