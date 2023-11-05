سامح شكرى يستقبل مديرة برنامج الغذاء العالمى بمقر وزارة الخارجية

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، سيندى ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى، وذلك بمقر وزارة الخارجية في ماسبيرو، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وكتب أبو زيد : نثمن جهود المنظمات الأممية لنفاذ الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني فى غزة ونعمل سويا مع برنامج الغذاء العالمي من أجل تلبيه الاحتياجات الإنسانية الماسة لأهالى القطاع على مدار الساعة.

كانت المتحدثة باسم برنامج الأغدية العالمي عبير عطيفة قد أكدت أن الأوضاع في قطاع غزة "مأساوية وصعبة للغاية"، خاصة بعد انقطاع الاتصالات، وتصعيد العمليات العسكرية، واستهداف كل المنشآت.

وقالت المتحدثة "نحن واجهنا صعوبة في الاتصال بموظفينا داخل غزة، لقد توقفت معظم عمليات المساعدات الإنسانية وانقطعت الكهرباء والاتصالات، فضلا عن نقص الوقود، وأصبحت التحركات داخل القطاع شبه مستحيلة".

وأضافت أن "الملاجئ أصبحت مكتظة بالكثير من العائلات خاصة عقب تدمير المنازل والبنى التحتية"، موضحة أن "الوضع الغذائي في غزة أصبح صعبا للغاية؛ بسبب نفاد المخزون في المحلات، ونقص الخبز في المخابز، نتيجة لنقص الوقود".

وطالبت عطيفة بضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر بصورة سريعة لإدخال المزيد من المواد الغذائية، وتأمين ممرات إنسانية.. معربة عن أملها في حدوث انفراجة، واستكمال إدخال جميع المساعدات الإنسانية لسكان غزة خلال الساعات المقبلة.