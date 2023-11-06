ازاى تستخرج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية.. اعرف الإجراءات

كتبت - مرام محمد

في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لما له من أهمية في تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، برزت أهمية المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين، حيث تتيح خدمات السداد وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل" فضلاً عن طلب توصيل مرافق "كهرباء، ومياه" وغيرها.

ومن بين تلك الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجية للمواطنين استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية:

- صورة مستند إثبات الشخصية (والأصل للاطلاع).

- صور عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- توكيل رسمى من الطالب فى حالة الوكالة.

- خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

- صورة من محضر الشرطة فى حالة فقد الرخصة.

- الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

الإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة لدى المركز التكنولوجي.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

- إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

- استلام الصورة وتلقي الخدمة.