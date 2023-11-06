أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 6-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: شارم دريمز للاستثمار السياحي، وأسمنت سيناء، والشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان والتعمير، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والعربية لاستصلاح الأراضي.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.9 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.38%، والعرب على 7.42%، واستحوذت المؤسسات على 12.59% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.67%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 360.9 مليون جنيه، 90.9 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 130.3 مليون جنيه، 100.1 مليون جنيه، 236.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9809 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5265 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.

وصعدت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.375 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.43%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 9.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.31%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 9.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.046 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.96%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.30%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 31.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.03%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 10.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.30%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.92%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 77.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.58%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 52.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.34%.