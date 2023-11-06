أجواء حارة .. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة بجميع الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 30 درجة مئوية، وجنوب سيناء 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 37 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.