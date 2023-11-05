3 مواقف سرفيس نموذجية أسفل محور كمال عامر بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

شهد محور الفريق كمال عامر، ذلك المشروع القومي الضخم الذي تم تنفيذه مؤخرا في محافظة الجيزة ، ليكون أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، إنشاء عدد من مواقف السرفيس وساحات الانتظار الحضارية، لمواجهة الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على محافظة الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز مواقف السرفيس التي تم تنفيذها حتى الآن أسفل محور الفريق كمال عامر.

1-موقف سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية

-يقام بأرض اللواء نطاق حي العجوزة على مساحة 4 آلاف متر تقريبًا.

-يستوعب 300 سيارة سرفيس.

-يخدم خطوط أرض اللواء والبراجيل والطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية.

2-موقف سرفيس أرض اللواء لخطوط الأقاليم

-يقام بمنطقة أرض اللواء في حي العجوزة.

2-يضم خطوط الصعيد وبحرى ومطروح والساحل والدلتا.

3-شهد الموقف حتى الآن تشغيل خطوط سوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والفيوم، والبحيرة، والمنوفية، وجارٍ تدعيمه بخطوط سير إضافية لخدمة مواطنى المنطقة والمترددين على محافظة الجيزة.

3-موقف سرفيس ناهيا

-يخدم خطوط (ناهيا المعتمدية - ناهيا الكفر - ناهيا إسعاف تحرير - ناهيا شهاب وعرابي).

-يقام على مساحة 3400م2 ويستوعب نحو 100 سيارة سرفيس.

-يخدم مواطني ناهيا وأرض اللواء وبولاق الدكرور.

-يضم ساحات انتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة المترددين.

وتواصل محافظة الجيزة العمل على تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس، وتقنين المواقف العشوائية، وتطوير ساحات الانتظار، وكذلك نقل عدد من المواقف العشوائية وتجميعها بمكان واحد لحل مشكلة التكدس المروري ومواجهة ما تسببه من عشوائية وفوضى بالشوارع والطرق الحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتشمل أعمال التطوير تزويد مواقف السرفيس ببوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة عليها فضلا عن دورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.