وزير النقل يلتقى نظيره السعودى لبحث تدعيم التعاون المشترك فى سياحة اليخوت

عقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل سلسلة من اللقاءات الدولية مع الوزراء المشاركين فى المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات بدأها بلقاء نظيره السعودى المهندس المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودى، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ورؤساء " قطاع النقل البحرى المصرى - هيئة موانئ البحر الأحمر - جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى "

فى بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين مؤكدا على أهمية دعم التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة مجالات النقل خاصة مع التطور الكبير الذى تشهده مصر والسعودية فى كافة المجالات ومنها قطاع النقل

ومن جانبه أكد وزير النقل السعودى على تميز العلاقات المصرية السعودية وعراقتها مشيدا بالتجربة المصرية الناجحة فى قطاع النقل وبالتطور الهائل فى هذا القطاع بمصر مشيرا إلى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين معربا عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023 والذى يعد احد المعارض والمؤتمرات الدولية الهامة فى مجال النقل والذى يحظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة

وتباحث الجانبان حول التعاون فى قطاع النقل البحرى وخاصة فى مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز وكذلك التكامل بين الموانىء المصرية والسعودية على البحر الاحمر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخاصة التجارة بين صعيدمصر وشرق العوينات إلى دول الخليج وجنوب السعودية كما اشاد وزير النقل السعودى بموقف مصر الشقيقة فى دعم المملكة العربية السعودية لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية Imo حيث اكد الجانبان على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى مختلف المحافل الدولية

وفى مجال النقل البرى طلب الجانب المصرى تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50% وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية وخاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023 والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل فى مصر".