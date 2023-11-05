وزارة التعليم: مديرو المدارس الجدد حصلوا على أعلى مستوى من التدريبات

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدفعة الأولى من مبادرة تعيين مديرين مدارس جدد بعد حصولهم على دورات تدريبية فى إحدى الجهات تستهدف قرابة 350 مدير مدرسة، موضحة أن تعيينهم سيكون فى المدارس الرسمية، مؤكدة أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم على أعلى مستوى وسيكونوا نواة حقيقة لتحقيق أكبر قدر من الانضابط داخل المدارس الذين سوف يتسلمون العمل فيها كمدراء مدارس.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعيين مديرين مدارس جدد خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إصدار قرار وزارى لتعيين خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

ووجه الدكتور رضا حجازي مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.