محكمة الجنايات تقضي بالسجن المشدد 6 سنوات لتاجر الهيروين فى القطامية

كتب أحمد حسني - سليم على

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض في منطقة القطامية، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي ، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز جوهراً مُخدراً (الهيروين) بقصد الاتجار، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عثر معه على كيس بلاستيكي بحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض، وبمواجهته بما أسر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الاتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.