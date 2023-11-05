محافظ الجيزة: دعم منظومة المواقف بـ20 موقف جديد لتسهيل حركة المواطنين

كتبت – مرام محمد

كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن أنه تم إضافة أكثر من 20 موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة، عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ على العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقى والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور، وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

وكشف محافظ الجيزة عن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في رصف وتطوير شوارع مدينة الجيزة، مشيرًا إلى أنه تم رصف 600 شارع ومحور رئيسي وحيوي، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 4500 شارع وحاره بتكلفة قاربت من 4 مليارات جنيه، وجارٍ استكمال عدد من الطرق الأخرى بالخطط الجارية.

ولفت اللواء أحمد راشد، إلى أنه تم رصف 44 شارع بنطاق العمرانية الشرقية وجارٍ إدراج عدد من الشوارع لرصفها بمنطقة العمرانية الغربية خلال الخطة الاستثمارية الحالية.

وأكد "راشد" خلال الاجتماع على تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لانتظام تنفيذ المبادرة التى أطلقتها الدولة المصرية لتخفيض أسعار عدداً من السلع الاستراتيجية الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات اليومية لرفع حالات الإشغالات والباعة الجائلين من الطرق العامة فى إطار الاستجابات الفورية لشكاوى المواطنين والقضاء على مصادر الازعاج والضوضاء ومتابعة تطبيق غلق المحال العامة فى التوقيتات المحددة لها وكذلك متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء.