محافظ الجيزة: خطة لرفع كفاءة 92 مدرسة وبدء إنشاء 35 أخرى جديدة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ملف التعليم شهد طفرة على مستوى المحافظة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه جارٍ إنشاء 35 مدرسة جديدة وتوسعات على مستوى المحافظة لتدخل الخدمة ودعم المنشآت التعليمية بحى بولاق الدكرور بـ18 مدرسة إلى جانب 3 مدارس أخرى لخدمة منطقة حوض الجزائر بحى الطالبية والمناطق المحيطة بها، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية بإجراء الصيانات اللازمة للمدارس وقد تم تشكيل لجان لتحديد المدارس ذات الخطورة الداهمة لسرعة التدخل والتعامل معها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر العجوزة والدقى والجيزة والطالبية والعمرانية والهرم و6 أكتوبر والواحات البحرية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر والعمل على بحث الطلبات المقدمة منهم.

ولفت بأنه تبين من المعاينات وجود 92 مدرسة تحتاج إلى صيانة شاملة على مستوى المحافظة، موجهاً باستكمال تنفيذ خطة التطوير والصيانة لهذه المدارس واستكمال أعمال الصيانة بمبانى مدرسة مصطفى كامل الابتدائيه بحي بولاق وتوجيه هيئة الأبنية التعليمية لبحث مدى إمكانية إضافة فصول جديدة بمدرسة صفية زغلول بحى بولاق الدكرور.

وكشف المحافظ عن قرب الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة الإخلاص بحى الطالبية، مؤكداً علي التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبة البكباشى بحى جنوب الجيزة لما له من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد على الأهمية الكبيرة التي يلقاها القطاع الصحي بالمحافظة وهو ما انعكس علي تنفيذ العديد من المشروعات لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تطوير مستشفى أم المصريين ورفع كفاءتها إلى جانب إنشاء مبنى جديد لمستشفى بولاق الدكرور، بالإضافة إلى افتتاح العديد من اقسام الرعاية والعناية المركزة والعمليات والغسيل الكلوي بمستشفيات مركزية وعامه، موجهًا مدير مديرية الشئون الصحية بالعمل على تشغيل عدداً من غرف العمليات بمستشفى أم الأطباء بحى الدقي.

كما أكد المحافظ علي الاهتمام الذى تولية الدولة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية والعمل على رفع كفاءة المنتج المحلى لمواجهة مشكلة العملة الصعبة وتوفير فرص عمل مؤكداً أن المحافظة حريصه علي تنظيم المعارض والفعاليات لعرض منتجات الشباب والحرف اليدوية والتوسع في توفير أسواق لهم.