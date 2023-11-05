لماذا يتم فحص مستويات الكرياتينين في الدم؟

كتبت نهير عبد النبى

تحافظ الكلى على نسبة الكرياتينين في الدم ضمن المعدل الطبيعي فالكرياتينين هو مؤشر موثوق إلى حد ما لوظائف الكلى وارتفاع مستوى الكرياتينين يدل على ضعف وظائف الكلى أو أمراض الكلى .

وحسب ما ذكره موقع medicinenet عندما تصاب الكلى بالضعف لأي سبب من الأسباب، فإن مستوى الكرياتينين في الدم سيرتفع بسبب ضعف تصفية الكرياتينين عن طريق الكلى، وبالتالي فإن المستويات المرتفعة بشكل غير طبيعي من الكرياتينين تنذر باحتمال حدوث خلل أو فشل في الكلى ولهذا السبب تقوم اختبارات الدم القياسية بفحص كمية الكرياتينين في الدم بشكل روتيني.

يمكن تقدير قياس أكثر دقة لوظائف الكلى عن طريق حساب كمية الكرياتينين التي يتم التخلص منها من الجسم عن طريق الكلى. ويشار إلى ذلك باسم تصفية الكرياتينين وهو يقدر معدل الترشيح عن طريق الكلى.

يمكن حسابه (تقديره) من خلال صيغة تستخدم مستوى الكرياتينين في الدم (الدم)، ووزن المريض وعمره المعادلة هي 140 ناقص عمر المريض بالسنوات مضروبًا في وزنه بالكيلوجرام (مضروبًا 0.85 للنساء)، مقسومًا على 72 ضعف مستوى الكرياتينين في الدم بالمجم/ديسيلتر.

يمكن أيضًا قياس تصفية الكرياتينين بشكل مباشر أكثر عن طريق جمع عينة بول على مدار 24 ساعة ثم سحب عينة دم. يتم تحديد ومقارنة مستويات الكرياتينين في كل من البول والدم.

معدل تصفية الكرياتينين الطبيعي للنساء الأصحاء هو 88-128 مل / دقيقة. و97 إلى 137 مل/دقيقة. عند الذكور (قد تختلف المستويات الطبيعية قليلاً بين المختبرات).

مستوى نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) هو مؤشر آخر على وظائف الكلى. اليوريا، وهي أيضًا منتج ثانوي أيضي يمكن أن يتراكم في حالة ضعف وظائف الكلى. توفر نسبة BUN إلى الكرياتينين بشكل عام معلومات أكثر دقة حول وظائف الكلى والسبب الأساسي المحتمل لها مقارنة بمستوى الكرياتينين وحده. كما تزداد نسبة BUN مع الجفاف .

في الآونة الأخيرة، ارتبط ارتفاع مستويات الكرياتينين عند الرضع بتجرثم الدم في حين تم ربط المستويات المرتفعة لدى الذكور البالغين بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

ما هي مستويات الكرياتينين الطبيعية في الدم؟

تتراوح المستويات الطبيعية للكرياتينين في الدم ما يقرب من 0.6 إلى 1.2 ملليجرام لكل ديسيلتر (ديسيلتر) عند الذكور البالغين و0.5 إلى 1.1 ملليجرام لكل ديسيلتر عند الإناث البالغات. (في النظام المتري، الملليجرام هو وحدة وزن تساوي واحدًا على ألف من الجرام، والديسيلتر هو وحدة حجم تساوي عُشر اللتر).

ما هي مستويات الكرياتينين المرتفعة والمنخفضة؟

قد يكون المستوى الطبيعي للشخص الذي لديه كلية واحدة حوالي 1.8 أو 1.9.

قد تشير مستويات الكرياتينين المرتفعة التي تصل إلى 2.0 أو أكثر عند الأطفال و5.0 أو أكثر عند البالغين إلى قصور شديد في الكلى.

تعتمد الحاجة إلى جهاز غسيل الكلى لإزالة النفايات من الدم على عدة اعتبارات بما في ذلك BUN، ومستوى الكرياتينين، ومستوى البوتاسيوم، ومقدار السوائل التي يحتفظ بها المريض.

تشير مستويات الكرياتينين المنخفضة إلى سوء التغذية، وفقدان الوزن الشديد ، والمرض طويل الأمد، وانخفاض كتلة العضلات كما هو الحال عند كبار السن والرضع

ما هي الأعراض المصاحبة لارتفاع مستويات الكرياتينين؟

قد يكون لدى بعض الأشخاص نتيجة عرضية لمرض الكلى الحاد وارتفاع الكرياتينين أثناء فحص الدم الروتيني دون ظهور أي أعراض.

وفي حالات أخرى، اعتمادًا على سبب المشكلة، قد تظهر أعراض مختلفة للفشل الكلوي بما في ذلك:

-الشعور بالجفاف

-التعب

-فقدان الشهية

-الأرق

-التبول المفرط أو أقل من التبول الطبيعي

-تورم ( وذمة )

-ضيق في التنفس