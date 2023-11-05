لا تهملى علاجه.. إزاى تعرفى أن ابنك بيعانى من "عسر الهضم"

كتبت مروة محمود الياس

عسر الهضم أحد أهم المشكلات التى قد يعانى منها الكثيرون، ويجهل البعض أن الأطفال قد يعانون أيضًا من عسر الهضم، فأية مشكلة فى أمعاء الطفل تجعل نظام تغذيته يضطرب، وشهيته وكل وظائف جسمه، ونموه أيضًا.

وذكر تقرير نشر فى موقع health kids المعنى بصحة الأطفال، أن عسر الهضم من المشكلات الشائعة التى تصيب الأطفال، إلا أن الأمر يختلط على كثير من الأمهات اللاتى تعتقدن أن مشكلة طفلها عبارة عن مجرد انسداد بالشهية، ويحدث فى الغالب بسبب تناول الطفل طعامه بسرعة أو بسبب عدم مضغه جيدًا للطعام، وهنا يوضح التقرير مجموعة من أبرز العلامات التى تكشف للأم إصابة طفلها بهذه المشكلة المرضية، والتى منها:

- الرغبة فى التقيؤ كلما عرضت عليه طعام

- الغازات والتجشؤ الملحوظ

- إن كان طفلاً كبيرًا، يمكن أن يشكو من ألم أو حرقة دائمة فى بطنه.

-لا يرغب فى طعام ولا شراب ويمكن أن يستمر هذا الأمر معه لساعات رغم شعوره بالجوع

ويمكن للأم السيطرة على هذا العسر الهضمى الذى أصاب طفلها من خلال عدة نصائح أهمها:

- اكثري من عدد وجبات طفلك لكن قللى الكمية

- امنعيه من تناول الحلوى والأطعمة السريعة والشيكولاتة

- اهتم بتعليمه المضغ الجيد جدًا لطعامه

- لا تجبري طفلك على المزيد من الطعام أو الشراب

- قللى المشروبات السكرية له

- قللى تناول الحمضيات فى هذه الفترة، كالبرتقال والليمون واليوسفى حتى يتم التخلص من المشكلة

- اهتم بتناوله للمياه على مدار اليوم دون نقصان أو اسراف، مع تجنب شرب طفلك لها داخل الوجبة

- اسأل طبيب طفلك عن مضاد الحموضة أو مهدئ لآلام البطن

وينصح التقرير بضرورة العرض على طبيب اطفال مختص، للكشف عن سبب العسر الهضمى، خاصة إذا كانت هناك بعض العلامات منها نقصان وزن الطفل، تقيؤه، ، آلام بالبطن لا يتحملها، او يعانى الامساك أو يفقد شهيته لأيام متواصله، لأنها تصبح حينها حالة لابد من تعامل الطبيب معها بشكل علاجى دوائى.