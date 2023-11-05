عشرات الآلاف يشاركون فى مظاهرات بأمريكا وأوروبا لدعم الفلسطينيين.. صور

كتبت ريم عبد الحميد

من واشنطن إلى ميلان وباريس، شارك عشرات الآلاف فى مظاهرات أمس، السبت، لدعم الفلسطينيين والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.



مظاهرات فى اوروبا وامريكا

وقالت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية إن المسيرات عكست السخط المتنامى بشأن ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين والمعاناة من الحرب على قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحتجين، خاصة من الدول التى بها جالية مسلمة كبيرة بما فى ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أعربوا عن استيائهم من حكوماتهم لدعمها إسرائيل فى الوقت التى زاد فيه قصفها للمستشفيات والمناطق السكنية فى قطاع غزة.

واقترب عدد الشهداء الفلسطينييين فى غزة من 10 آلاف، وفقا لوزارة الصحة فى القطاع.

فى الولايات المتحدة، تجمع الآلاف فى العاصمة واشنطن للاجتجاج على دعم إدارة بايدن لإسرائيل وحملتها العسكرية المستمرة فى غزة، وارتدى المتظاهرات الكوفيات وهتفوا "فلسطين ستكون حرة، كما انتشرت الأعلام الفلسطينية بين الحشد الذى ملأ شارع بنسلفانيا المؤدى إلى البيت الأبيض.

ووجه المتظاهرون انتقادات مباشرة للرئيس بايدن. من بينهم ريناد دايمن، من كليفلاند التى قالت إنها قامت بالرحلة مع عائلتها حتى يعرف أطفالها أن الشعب الفلسطينى صامد، وانهم يريدون قائدا لا يكون دمية لحكومة إسرائيل.



مظاهرات دعم فلسطين

ووضع المتظاهرات العشرات من أكياس الجثث البيضاء الصغيرة تحمل أسماء الأطفال الذين قتلتهم الصواريخ الإسرائيلية، بينما حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار.



مظاهرات لدعم فلسطين

كما حمل المتظاهرون لافتات تحمل رسائل مثل "لقد خاننا بايدن"، و" فى نوفمبر، نحن نتذكر" فى غشارة إلى أن القضية ستكون عاملا مؤثر فى إعادة انتخاب بايدن.

وفى فرنسا، سمحت الشرطة بمسيرة فى قلب العاصمة باريس، لكنها تعدن بعدم التسامح مع أى سلوك يعتبر معادى للسامية او متعاطف مع الإرهاب على حد قولها.



مظاهرات فى امريكا

وفى لندن، قالت شرطة العاصمة إن الضباط اعتقلوا 11 شخصا بينهما واحد بنهمة الإرهاب بسبب لافتات قد تحرض على الكراهية.