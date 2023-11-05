روسيا: بوتين مستعد لأى اتصالات من الرئيس الأمريكى جو بايدن

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمترى بيسكوف، اليوم الأحد، إنه "يتعين على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه روسيا من أجل اتصالات محتملة على مستوى عال، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد لأى اتصال من بايدن.

وأضاف المتحدث الروسي، فى تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، ردا على سؤال شروط الاتصالات المحتملة بين الرئيسين الأمريكى والروسي، أنه "يجب أن يتضمن ذلك رغبة مشتركة واستعدادا مشتركا ويجب أن تنضج ظروف معينة".



وأوضح بيسكوف أن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكد مرارا أنه مستعد لأى اتصالات، وأن تقليص أساس العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة كان بقيادة الأمريكيين ولهذا السبب على الأقل سيتعين على رئيس الولايات المتحدة تغيير موقفه فى مرحلة ما، واتخاذ موقف أكثر إيجابية بشأن العلاقات الثنائية، الأمر الذى سيؤثر على العلاقات الثنائية".

وحول الوضع فى أوكرانيا، أشار المتحدث إلى أن دعم أوكرانيا أصبح عبئا زائدا على الغرب، قائلا: "كل ذلك يتحول حاليا إلى عبء زائد ولم يعد الغرب قادرا على تحمله ولهذا السبب سئمت المؤسسة الأمريكية والسياسيون والاقتصاديون من العبء الذى ينبغى تحمله، بالطبع".



ولفت المتحدث باسم الكرملين الروسى إلى أن الدول الغربية أدركت أن جزء من المساعدات المحددة لأوكرانيا يتم نهبها بكل سهولة.



وفيما يتعلق بأحداث داغستان، أوضح أن الاجتماع الذى ترأسه بوتين بعد أحداث داغستان كان طويلا وموضوعيا، وأضاف: "سواء على الجانب الداخلى أو الجانب الدولي، ينبغى اتخاذ تدابير لمنع مثل هذا الحادث فى المستقبل".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قال أواخر سبتمبر الماضى إنه لا يستبعد احتمال تعافى العلاقات الروسية الأمريكية وعقد لقاء شخصى جديد بين رئيسى البلدين بوتين وبايدن.