تحقيقات × 24 ساعة... إحالة المتهمين بحجز ميكانيكى وطلب فدية للجنايات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة في العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة المتهمين بخطف ميكانيكي وطلب فدية لمحكمة الجنايات.



طلب فدية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكى، وطلب فدية للمحاكمة الجنائية.



ضحايا الحريق

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن سيدة وأطفالها الثلاثة لقوا مصرعهم في حريق شب بشقتهم، وناظرت النيابة الجثامين الأربعة وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى عليهم وإعداد تقرير فنى بالوفاة .



لصوص

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة 5 مليون جنيه من شخصين قبل إيداع الأموال بأحد البنوك في البساتين، 15 يوما.

الاستروكس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بترويج مخدر الاستركس في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.