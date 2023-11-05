بوتين يعزى رئيس نيبال فى ضحايا الزلزال المدمر

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، عن تعازيه لنيبال في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الغربية من البلاد مخلفا أكثر من 100 قتيل.

وذكر بوتين- في البرقية التي وجهها لرئيس نيبال رام شاندرا بودل، ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أرجو أن تتقبلوا تعازي العميقة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للزلزال المدمر في المناطق الغربية من بلدكم"، متابعا: "أرجو نقل كلمات المواساة الصادقة والدعم لذوي وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

وأدى الزلزال الذي تقدر قوته بنحو 6 درجات، إلى مصرع ما لا يقل عن 132 شخصا وإصابة أكثر من 100 شخص آخرين.