النمسا توسع نطاق مراقبة الحدود مع سلوفاكيا والتشيك

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قال جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي، إنه تم توسيع نطاق مراقبة الحدود مع سلوفاكيا حيث تم تمديد عمليات التفتيش على الحدود لمدة 20 يوما أخرى حتى 23 نوفمبر الجاري.

وأوضح وزير الداخلية، في تصريحات - أنه منذ بدء عمليات المراقبة مطلع أكتوبر الماضي تم إلقاء القبض على 19 مهربا على الحدود السلوفاكية وضبط نحو 180 شخصا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

ولفت كارنر، إلى أنه تم تمديد عمليات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك أيضا لمدة 28 يوما، موضحا أن الهدف من الضوابط هو مكافحة الاتجار بالبشر.

وأضاف وزير الداخلية، أنه يجب أن تكون الشرطة أسرع من المهربين ولهذا السبب بدأنا فحص النقاط الحدودية قبل أن يغير المهربون طرقهم حيث تظهر الاعتقالات العديدة أن المعركة ضد هؤلاء المجرمين ناجحة.

وذكر كارنر، أنه بالإضافة إلى عمليات التفتيش على الحدود مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا، تقوم الشرطة أيضًا بعمليات تفتيش على الحدود المجرية والسلوفينية جنبًا إلى جنب مع الجيش الفيدرالي كما تم تعزيز مراقبة الحدود مع إيطاليا.