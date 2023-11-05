المدارس توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسليم أوراق تحرير استمارة الامتحانات

طالبت المدارس، طلاب الصف الثالث الإعدادى، بسرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024، للتقدم للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية يناير المقبل.
وحددت المدارس، الأوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة
الشهادة الإعدادية
للعام الدراسى الحالى 2023/2024:-
- 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء وممنوع كتابة أى شئ على الصورة.
- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنية فى البريد البوسته أو الدفع الفوري.
- تصوير إيصال الدفع مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.
- عمل استمارة الكترونية من أى مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.
- الاستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد.
- صورة لشهادة الميلاد ومختوم من المدرسة طبق الأصل ومكتوب على خلفية الشهادة السن فى 1أكتوبر.
- عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية.
- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق بداخلها.
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