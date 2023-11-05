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المدارس توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسليم أوراق تحرير استمارة الامتحانات

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:36 م
المدارس توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسليم أوراق تحرير استمارة الامتحانات امتحانات
كتب محمود طه حسين

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طالبت المدارس، طلاب الصف الثالث الإعدادى، بسرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024، للتقدم للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية يناير المقبل.

 

وحددت المدارس، الأوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة 

الشهادة الإعدادية

 للعام الدراسى الحالى 2023/2024:- 

- 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء وممنوع كتابة أى شئ على الصورة.

- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنية فى البريد البوسته أو الدفع الفوري.

- تصوير إيصال الدفع مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

- عمل استمارة الكترونية من أى مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.

- الاستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد.

- صورة لشهادة الميلاد ومختوم من المدرسة طبق الأصل ومكتوب على خلفية الشهادة السن فى 1أكتوبر.

- عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية.

- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق بداخلها.







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الاول

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

اخبار مصر

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استمارة الشهادة الإعدادية



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