المدارس توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسليم أوراق تحرير استمارة الامتحانات

كتب محمود طه حسين

طالبت المدارس، طلاب الصف الثالث الإعدادى، بسرعة تسليم أوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2023/2024، للتقدم للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية يناير المقبل.

وحددت المدارس، الأوراق والمستندات المطلوبة لتحرير استمارة

الشهادة الإعدادية

للعام الدراسى الحالى 2023/2024:-

- 6 صور شخصية حديثة بخليفة بيضاء وممنوع كتابة أى شئ على الصورة.

- دفع رسوم امتحان الشهادة الإعدادية 158 جنية فى البريد البوسته أو الدفع الفوري.

- تصوير إيصال الدفع مع الاحتفاظ بالأصل لتسليمه للمدرسة.

- عمل استمارة الكترونية من أى مكتبة ووضع صورة شخصية عليها.

- الاستمارة يتم تحريرها من واقع شهادة الميلاد.

- صورة لشهادة الميلاد ومختوم من المدرسة طبق الأصل ومكتوب على خلفية الشهادة السن فى 1أكتوبر.

- عدد واحد طابع دعم مشروعات تعليمية.

- حافظة بلاستيك لحفظ الأوراق بداخلها.