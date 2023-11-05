الكويت تطالب المجتمع الدولى بالابتعاد عن ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية

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جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته والابتعاد عن ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية فيما شددت على ضرورة الإيقاف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد الملحق الدبلوماسى شايع أبوشيبة -فى كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأحد/- أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت القضية المحورية التى تشغل العالمين العربى والإسلامى معربا عن أسف الكويت لأن تبقى تلك القضية عالقة وتشهد تراجعا خطيرا ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تؤدى إلى انفجار غير مسبوق فى أعداد اللاجئين الفلسطينيين.



وقال أبوشيبة إن هذه الظروف الراهنة تستوجب علينا توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى مختلف مناطق عملياتها الخمس وخاصة قطاع غزة مؤكدا أهمية التمسك بالحقوق الأصلية وغير القابلة للتصرف بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة وذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية.



وجدد إدانة الكويت لقتل قوات الاحتلال الإسرائيلى 72 عاملا إنسانيا تابعين للوكالة فى القطاع فى انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم (2286) والذى يدين أعمال العنف والهجمات والتهديدات الموجهة ضد العاملين فى المجال الإنساني.

وفى هذا الصدد ذكر أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولى أيضا بتوفير الحماية اللازمة للعاملين فى المجال الإنسانى وترفض أى محاولات للمساس بولاية وكالة (أونروا) أو تغيير مهامها أو استهداف العاملين فيها.



وحذر الملحق الدبلوماسى من أن الشعب الفلسطينى الأعزل يواجه إبادة جماعية حية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى غزة مشيرا إلى أن العالم كله شهد الغارات الجوية الانتقامية التى أودت بحياة الآلاف من الضحايا الأبرياء وسط استهداف متعمد للمرافق المدنية وقطع لإمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود.



وتابع: "لم تكتف قوات الاحتلال المجرمة بهذا الحد بل تواصل ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال عزل قطاع غزة واجتياحه بريا واضعة خيارات الشعب الفلسطينى المحاصر بين الموت أو التطهير العرقى أو التهجير القسرى وذلك كله أمام أنظار المجتمع الدولى وفشله فى وقف الجرائم الإسرائيلية".



وأعرب أبوشيبة عن إدانة دولة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلى مشددا على ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين وتأمين ممرات آمنه لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين فى قطاع غزة ودفع الاحتلال للامتثال للقرارات الأممية ذات الصلة.



وفى الختام أكد المحلق الدبلوماسى شايع أبوشيبة على موقف دولة الكويت الثابت فى دعم الشعب الفلسطينى الشقيق لنيل حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتمسكنا بخيار السلام العادل والشامل كخيار استراتيجى وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.