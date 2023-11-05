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الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 نوفمبر 2023 06:18 م
الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج.. اعرف التفاصيل حجاج - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.. على النحو التالى:
السبت الموافق 11/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).
الأحد الموافق 12/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).
الإثنين الموافق 13/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).
الثلاثاء الموافق 14/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).  
الأربعاء الموافق 15/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).  
الخميس الموافق 16/11/2023
▪ تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).
 
 
 






حج

قرعة الحج

مواعيد قرعة الحج




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