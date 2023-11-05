الجامعة العربية المفتوحة تنظم حملة جديدة للتبرع بالدم المقدمة لصالح الأشقاء الفلسطينيين

كتب محمد صبحى

نظمت الجامعة العربية المفتوحة بمصر برئاسة الدكتور محمود أبو النصر ، اليوم الأحد ، حملة ثانية للتبرع بالدم التي تنظمها الجامعة لصالح الأشقاء الفلسطينيين جراء التصعيد الجاري في قطاع غزة وعلى الساحة الفلسطينية وضرورة تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية والمساعدات اللازمة لدولة فلسطين الشقيقة.

وشهدت الحملة الجديدة إقبالا كبيرا من قبل الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين الذين قدموا صورة مشرفة للتضامن الإنساني في سياق حرص الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم.

وشملت حملة التبرع بالدم كل الطلاب في كليات الجامعة كافة ، فيما وجه الشكر لفريق العمل الطبي القائم على حملة التبرع.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين.