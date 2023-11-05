الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت.. شبورة وضباب وأمطار وانخفاض بالحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الأسبوعية لحالة الطقس من الأحد 05 نوفمبر إلى السبت 11 نوفمبر 2023، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما تشهد هذه الفترة، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد. واعتبار من الخميس انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا.

وأشارت إلى أنه خلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومتوقع أيضا خلال هذه الفترة، فرص أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد يوم الجمعة إلى مناطق من جنوب الصعيد، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط.