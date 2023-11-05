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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت.. شبورة وضباب وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأحد، 05 نوفمبر 2023 12:41 م
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت.. شبورة وضباب وأمطار وانخفاض بالحرارة الطقس
كتب محمود راغب

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الأسبوعية لحالة الطقس من الأحد 05 نوفمبر إلى السبت 11 نوفمبر 2023، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما تشهد هذه الفترة، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد. واعتبار من الخميس انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا.

وأشارت إلى أنه خلال هذه الفترة الطقس يميل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومتوقع أيضا خلال هذه الفترة، فرص أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد يوم الجمعة إلى مناطق من جنوب الصعيد، والملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

 

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و يشهد اليوم الأحد،  طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد،  مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.
 
 
 
 
 
 






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