خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. تكون رعدية أحيانا

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" خرائط وأماكن الأمطار المتوقعة حتى نهاية الأسبوع الجارى، كما يلى: - الأحد 5 نوفمبر: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة. كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات فرص الأمطار وأماكنها وذلك حتى نهاية الأسبوع الجارى، حيث تشهد بعض المناطق أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- الاثنين 6 نوفمبر: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

- من الثلاثاء 7 نوفمبر إلى الخميس 9 نوفمبر: أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس اليوم وأجواء حارة ويشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.