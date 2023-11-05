أخبار مصر.. البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 35.1 مليار دولار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكرى
البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 35.1 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري اليوم أرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية يصل إلى 35,101.8 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.
الحكومة تعلن الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية
رئيس الوزراء يفتتح معرض ومؤتمر النقل الذكى نيابة عن الرئيس السيسى
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.
ويقام المعرض فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكبارى - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائى - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهرى ) خلال الفترة من (2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.
مباحثات مصرية تركية حول سبل إنفاذ هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى غزة
رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبى للمرحلة النهائية للخط الثالث للمترو
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو، من محطة الطريق الدائرى، ويفتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أجنحة المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص
القاهرة الإخبارية: مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب لرفض إسرائيل إجلاء جرحى غزة
أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن وسائل إعلام، أن مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.
معلومات الوزراء: حجم سوق للعقارات السكنية فى مصر يقدر بنحو 18.04 مليار دولار
ذا صن: مصر بقائمة أفضل وجهات سياحية 2024 مع قرب افتتاح المتحف الكبير
احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيسه، كشف دليل السفر Lonely Planet عن أفضل 50 وجهة لعام 2024، حيث أشارت صحيفة thesun، فى تقريرها عن أفضل الوجهات السياحية إلى 8 دول، تعد هى أفضل اختيار في عام 2024، وكان من بين هذه الدول مصر، ويرصد "اليوم السابع" هذه الدول.
وزارة التعليم تبدأ مراجعة بيانات المعلمين المرشحين للترقى 2024
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعدادًا لصدور قرار الترقية للعام الدراسى الحالى، 2024,2023.
وزارة الصحة فى غزة: استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة وتطهيرا عرقيا منذ 30 يوما على الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا".
طقس حار غدا وشبورة كثيفة تصل للضباب.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة