100 يوم صحة.. تقديم خدمات صحية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الفرق الطبية المعنية بتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

وشملت الحملة التحاليل الآتية: تحليل سكر عشوائى، قياس ضغط، دهون واعتلال كلوى، فحص الأورام للسيدات، واستهدافت المبادرة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال ومن فاعليات المبادرة ايضا توعية طالبات الكلية عن كيفية عمل كشف مبكر عن أورام الثدي فى المنزل.