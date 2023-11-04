100 يوم صحة.. تقديم خدمات صحية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة بالإسكندرية

استقبلت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، الفرق الطبية المعنية بتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة للكشف المبكر على الأمراض المزمنة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور محمد بهى الدين محمد عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
وشملت الحملة التحاليل الآتية: تحليل سكر عشوائى، قياس ضغط، دهون واعتلال كلوى، فحص الأورام للسيدات، واستهدافت المبادرة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال ومن فاعليات المبادرة ايضا توعية طالبات الكلية عن كيفية عمل كشف مبكر عن أورام الثدي فى المنزل.
يذكر أن نظمت كليه الزراعة ساباباشا جامعة الإسكندرية ندوة بعنوان الفساد والحوكمة تحت رعاية الدكتور أحمد عبدالفتاح عميد كلية الزراعه ساباباشا جامعة الإسكندرية والدكتور ابراهيم عباس وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحاضر فيها ناصر محمد سويف دكتواره فى القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وكيل وزارة بالجهاز المركزى للحسابات(سابقا) بحضور محمود عسكر رئيس نقابة العاملين بمكتبة الإسكندرية.
وأكد أن الإدارة الرشيدة لجميع المؤسسات فى الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسة تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعى لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.
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