افتتاح غرفة عمليات القلب المفتوح بمستشفى سموحة الجامعى.. اعرف التفاصيل

افتتحت جامعة الإسكندرية غرفة عمليات القلب المفتوح بمستشفى سموحة الجامعى التخصصى التابعة لجامعة الإسكندرية والتى تخدم 4 محافظات وهى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، واستقبال الحالات بشكل يومى، وينشر " اليوم السابع" معلومات عنها .
1- تم تجهيز غرفة العمليات بتكلفة 12 مليون جنيه
2- تم تجهيز الغرفة بكافة التجهيزات
3- تعتبر الغرفة من ضمن المكونات الأساسية لمركز القلب المُتكامل
4- مركز القلب الكامل يتكون من عدد من الاجراءات الطبية الشاملة
5- يشمل تخصصات "تشخيصي - علاجي - جراحي - تداخلي" بمجمع سموحة الطبي
جدير بالذكر تعتبر مستشفى سموحة الجامعى من المستشفيات الهامة والجديدة بمحافظة الإسكندرية تم افتتاحها فى السنوات الأخيرة بعد زيادة الاقبال على المستشفي الرئيسى الجامعى خاصة وحدة الطوارئ وعدم وجود اماكن كافية بمحافظة الإسكندرية وتوزيع الحالات على مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة.
افتتحت مستشفى سموحة الجامعى عام 2014 وهى المرحلة الاولى من الافتتاح بوحدة للحضانات واستقبال الطوارىء بامكانيات محدودة ثم توسعت فى الافتتاحات بتجهيز وحدات واقسام خاصة للاطفال وزيادة عدد الاسرة وتطوير العناية المركزة وغرفة العمليات.
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