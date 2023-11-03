افتتاح غرفة عمليات القلب المفتوح بمستشفى سموحة الجامعى.. اعرف التفاصيل

جدير بالذكر تعتبر مستشفى سموحة الجامعى من المستشفيات الهامة والجديدة بمحافظة الإسكندرية تم افتتاحها فى السنوات الأخيرة بعد زيادة الاقبال على المستشفي الرئيسى الجامعى خاصة وحدة الطوارئ وعدم وجود اماكن كافية بمحافظة الإسكندرية وتوزيع الحالات على مستشفى التأمين الصحى بالمحافظة.

افتتحت مستشفى سموحة الجامعى عام 2014 وهى المرحلة الاولى من الافتتاح بوحدة للحضانات واستقبال الطوارىء بامكانيات محدودة ثم توسعت فى الافتتاحات بتجهيز وحدات واقسام خاصة للاطفال وزيادة عدد الاسرة وتطوير العناية المركزة وغرفة العمليات.