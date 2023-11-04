10 عادات تجعلك تظهر أصغر من عمرك الحقيقى

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن إتباع النظام الغذائى السليم يحافظ على الصحة العامة، بالإضافة إلى أنه يساعد فى إبطاء الشيخوخة، وهناك بعض العادات المضادة للشيخوخة التي يجب اتباعها، والتي تشمل أستمرار وضع واقى الشمس بانتظام، وتناول مكملات الكولاجين لصحة الجلد، كل ذلك يجعلك تظهر فى عمر أقل من سنك، ويوضح التقرير الأتى هذا. وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

نصائح لمكافحة الشيخوخة

اخرج للمشي في الطبيعة في الصباح الباكر

المشي أو أي شكل آخر من أشكال النشاط البدني يمكن أن يساعد في تعزيز مستويات الطاقة وتحسين الدورة الدموية والوقاية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أضف السمن الطبيعي إلى نظامك الغذائي

يحتوي السمن الطبيعي على دهون صحية ويمكن أن يحافظ على رطوبة بشرتك. يمكنك أيضا تطبيقه خارجيا لمنع التجاعيد.

تناول وجبات غنية بالبروتين

إضافة مصادر البروتين إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعدك في الحفاظ على كتلة العضلات وهذا قد يمنع تراكم الدهون ويمنع أيضًا الإصابة بهشاشة العظام.

ضعي واقى الشمس بانتظام

إن وضع واقي الشمس قبل الخروج فى الشمس يمكن أن يحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والشيخوخة المبكرة.

دهن فروة رأسك لتغذية الشعر

يمكن أن يبدأ تساقط الشعر مع التقدم في السن ولكن يمكن معالجته باستخدام العناصر الغذائية المناسبة وتزييت خصلات شعرك الجميلة

مكملات الكولاجين لصحة الجلد

يمكن أن يحسن الكولاجين مرونة الجلد وترطيبه ويمكن أن يكون له تأثير مضاد للشيخوخة على الجلد.

تناول بذور الشيا والكتان

ترتبط صحة الأمعاء بالصحة العامة والحصول على التغذية الصحيحة يمكن أن يساعدك على البقاء أصغر سنًا وأقوى.

تناول عصير الليمون لتعزيز المناعة

يحتوي كل من عصير الليمون وعصير الأملج على نسبة عالية من الفيتامينات الأساسية ومضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في تعزيز المناعة.

تجنب الكافيين

شرب الكافيين الزائد يمكن أن يعيق امتصاص العناصر الغذائية. تجنب تناول الكثير من الشاى والقهوة لإبطاء الشيخوخة.

لا تجلس لأكثر من 30-35 دقيقة

نمط الحياة غير المستقر يمكن أن يجعلك عرضة للأمراض المزمنة مثل مرض السكرى والنوبات القلبية وغيرها. تجنب الجلوس لفترات طويلة.