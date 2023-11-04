10 أطعمة مفيدة فى الوقاية من مرض حمى الضنك

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن اتباع النظام الغذائى الصحى يحافظ على الصحة العامة، ويقى الناس من خطر الإصابة ببعض الأمراض سواء كانت العادية أو المزمنة، خاصة أن هناك بعض الأطعمة التى تزيد من ارتفاع الكوليسترول فى الدم، أيضًا تؤدى إلى انخفاض السكر فى الدم، بالإضافة الى أطعمة أخرى تحميك من خطر مرض حمى الضنك والتى من بينها السبانخ والشمندر والرمان، وسوف يعرض هذا التقرير التالى ذلك، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

مرض حمى الضنك، هو عدوى فيروسية، تعد مصدر قلق لدى الكثير من الأشخاص، على الرغم من عدم وجود علاج محدد لحمى الضنك، إلا أن تقوية جهاز المناعة يمكن أن يساعد في مكافحة المرض. الأطعمة التى تساعد فى حمايتك من حمى الضنك: 1. السبانخ تعمل السبانخ على تعزيز إنتاج كرات الدم الحمراء ودعم جهاز المناعة. تتميز فى خصائصها بالمضادة للالتهابات قد تخفف أيضا من أعراض حمى الضنك حيث انها تحتوى على عنصر الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات A وC. 2. الشمندر غني بالحديد ومضادات الأكسدة، ويحفز الشمندر إنتاج كرات الدم الحمراء، مما يحسن توصيل الأكسجين إلى الانسجة ويعزز المناعة. 3. الرمان غني بالفيتامينات C وK والحديد، ويساعد الرمان في تكوين كرات الدم الحمراء ويوفر العناصر الغذائية المهمة أثناء الإصابة بحمى الضنك.