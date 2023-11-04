وزير الصحة: مصر تستقبل الجرحى الفلسطينيين ولا تقييد بأعداد

العريش - محمد حسين

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تواصل استقبال المصابين القادمين من غزة دون تقيد بعدد، وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مستشفي العريش بعد زيارة الجرحي القادمين من غزة ومحتجزين للعلاج بأقسام مستشفي العريش، أننا سنواصل استقبال المصابين، لافتا إلى أن الوزارة غير مقيدة باستقبال أى عدد من المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال إنه تم استقبال الحالات بمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وبور سعيد، مشيرًا إلى أن أغلب الحالات أطفال تحت عمر الـ16 عاما، نستقبل يوميًا من 40 لـ 50 حالة، والمتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر.

وقال: لدينا القدرة علي استقبال أضعاف الأضعاف بشكل يومى، مشيرا إلى أن هناك أطفالا تحت 8 سنوات.