وزيرة التضامن تسلم 200 مشروعا للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية بالفرافرة.. صور

سلمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال زيارتها للمحافظة اليوم، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الجمعيات الأهلية، 200 مشروع صغير للمرأة المعيلة والعمالة الزراعية غير المنتظمة بمركز الفرافرة، شملت 100 مشروع تربية دواجن شاملة الأعلاف والإشراف البيطري و 100 مشروع معدات و آلات زراعية؛ بهدف تمكين ودعم المستفيدين وتوفير فرص عمل تدر دخل اقتصادي وتوفر حياة كريمة لهم.

وأكدت الوزيرة خلال لقاء المستفيدين من المشروعات على حرص الوزارة على إقامة مشروعات صغيرة توفر دخل دائم للأسر كأحد أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وفى سياق متصل، أعلن محافظ الوادى الجديد عن تخصيص 200 فدان لبنك الطعام المصري لإقامة مشروعات زراعية كوقف خيري، يخصص عائدها لدعم الحالات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة بالمركز.