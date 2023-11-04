اليوم السابع
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وزيرة التضامن تزور محافظة الوادي الجديد لافتتاح مشروعات تنموية.. صور

السبت، 04 نوفمبر 2023 11:09 ص
وزيرة التضامن تزور محافظة الوادي الجديد لافتتاح مشروعات تنموية.. صور وزيرة التضامن تزور محافظة الوادي الجديد
كتب مدحت وهبة

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أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم  زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

واستهلت القباج الزيارة بالوصول إلى مركز الفرافرة، وكان في استقبالها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور  حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد.

وعقب الوصول تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة الذي تم الانتهاء من بناؤه على مساحة أرض تقدر 1135 متر مربع، ويقدم عددًا من الخدمات للأهالي بمدينة الفرافرة، حيث يضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، و2 وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، و2عيادة تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى 2 ورشة تدريب وقاعة تدريب، وعيادة دعم أسري لبرنامج 2 كفاية.
 
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وزيرة التضامن

الوادى الجديد

مشروعات التضامن بالوادى الجديد

زيارة وزيرة التضامن للوادى الجديد




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