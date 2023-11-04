وزيرة التضامن تتفقد وتفتتح عدة مشروعات خدمية بمركز الفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم السبت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والتى تزور المحافظة على مدار يومين وذلك لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة بقرى الفرافرة وكذلك افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، حيث بدأت جولتها بتفقد مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة و مركز تنمية الأسرة قرية عثمان بن عفان، و معرض الأسر المنتجه ومشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بمركز شباب عثمان بن عفان، كما تفتتح المطبخ المركزي " بنك الطعام المصري و مزرعة أسماك و صوب زراعية بقرية أبو هريرة.

ورافق الوفد حنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مركز التأهيل الاجتماعي بالفرافرة على مساحة 1135 متر مربع، ويضم 3 فصول حضانة، و3 مكاتب تأهيل، ووحدتى تدخل مبكر للأطفال ذوي الإعاقة، ووحدة علاج طبيعي للكبار والصغار، ووحدة سيكوموتور، وعيادتى تخاطب، وعيادة تأهيل بصري، وعيادة سمعيات وتكامل حسي، بالإضافة إلى ورشتي تدريب وقاعة تعليم وتدريب، وعيادة دعم أسرى لبرنامج كفاية.

ومن المقرر أن تستكمل وزيرة التضامن الاجتماعي جولتها غداً الأحد بمركز الداخلة حيث تتفقد بيوت الطلبة بمركز الداخلة و مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بموط و مزرعة نخيل الجمعية الشرعية بطريق العوينات.