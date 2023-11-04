مطار مرسى علم الدولى يستقبل 43 رحلة طيران دولية أوروبية.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم السبت، قرابة 6 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 43 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 147 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم وحتى الجمعة المقبلة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 4 رحلات من المطارات التشيكية، و15 رحلة من بولندا، و8 رحلة من ايطاليا، ورحلة من سلوفاكيا، و6 رحلات من ألمانيا، رحلتين من فرنسا، ورحلة من النمسا، ورحلة من بلجيكا.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 147 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.