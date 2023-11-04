محافظ القليوبية: إزالة 207 حالات بناء على أراض زراعية وتحرير 105 محاضر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تابعَ، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، انتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف وذلك من خلال جولة ميدانية موسعة بنطاق قُرى مركز بنها وطوخ بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وتأتي تلك الجولات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى المحافظة، منوهاً بأن الدولة بكافة أجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

وقد تمكنت الحملة اليوم من تنفيذ إزالة 16 حالة على مساحة إجمالية 4150م2، تنوعت مابين مباني بالطوب السويسي ومعارض سيارات على الطريق الزراعي وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، من بينهم 11 حالة تعدي على أراضي زراعية وحرم الطريق على مساحة 2975م2، بطريق مصر إسكندرية الزراعي نطاق مدينة طوخ، جميعهم معارض سيارات وتمت إزالة الحالات بالكامل، وتم تحرير محاضر تشوين وتبوير للمُتعدين، كما تم إزلة حالة بناء مُخالف على أرض زراعية صادر لها قرار إزاله على مساحة 200م2 عبارة عن دور أرضي + دور أول علوي + عمدان الدور الثالث بقرية كفر عطا الله مركز بنها، هذا وأثناء المرور لموقع الإزالة تم التحفظ على سيارتين نقل (تريلا وقلاب) ومصادرة حمولتهما إحداهم مُحملة بـ 10 ألاف طوبة سويسي (أبيض) التي تُستخدم في البناء على الأراضي الزراعية بقرية نقباس مركز بنها، كما تم التحفظ على سيارة نقل مُحملة بـ5 أطنان حديد بقرية سنهرة مركز طوخ.

وناشد "المحافظ"،أصحاب السيارات النقل بضرورة تواجد تصريح بالحمولة وخط السير وصورة من التراخيص اللازمة، وذلك لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية والتحفظ ومصادرة الحمولة والسيارات.

فيما أوضحَ "المحافظ"، أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أربعة أيام من إزالة عدد 207 حالات على مساحة 11 فدانا و39 قيراطا و7 أسهم، وحالتي بناء مخالف مسلحات على مساحة 230م2، وتم تحرير 105 محضر مخالفة مبانى وزراعة للمخالفين.

وفي ذات السياق وجه "الهجان"، رؤساء المراكز والمُدن والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بهذا الملف على ضرورة إستمرار التنسيق الدائِم بين الوحدات المحلية وجهات الولاية، للحفاظ على الأراضي الزراعية التي تم إزالة التعديات من عليها، من خلال المرور الميداني منعاً لعودة التعديات مرة أخرى، والمواجهة الحاسمة لأي تعديات أياً كان نوعها في هذا الشأن، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشدداً على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، مُشيراّ إلى أن منظومة المُتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات زراعية أو بنائية وكافة صور التعدي وبشكل دقيق، وذلك على مستوى قرى ومراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

وفي هذا الصدد أعلنت محافظة عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية الخط الساخن 114، أو الإتصال بالرقم الأرضي3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل على الرقم 01119992624.

جاءت الجولة بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، واللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.