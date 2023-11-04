محافظ الجيزة يوجه باستثمار المساحات المحيطة بمسار محطات الخط الثالث للمترو لإقامة مواقف

كتبت مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددًا من الشوارع المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري للتطوير ورفع الكفاءة بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية في إطار المتابعات الدورية للوقوف على نسب تنفيذ خطط التطوير بالمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال التطوير بالشوارع والمناطق المحيطة بمحطات المترو التابعة للخط الثالث، والمقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة والتي بدورها سوف تخدم قطاع كبير من المواطنين، انطلاقا من خطة الدولة نحو تيسير حركة تنقل المواطنين وتوسيع نطاق عمل شبكة مترو الأنفاق.

كلف المحافظ مدير مديرية الإسكان خلال تفقد أعمال رصف وتطوير شارع البوهي بضرورة الاستعانة باستشاري متخصص لوضع التصور اللازم لإنشاء موقف سيارات حضاري بشارع البوهي، بدلًا من الموقف الموجود حاليًا بالشارع وذلك لتعديه على نهر الطريق ويسبب إعاقة للحركة المرورية.

وشدد المحافظ على رئيس حي إمبابة بالتنبيه على المحلات والمنشآت بالحفاظ على طبقة الرصف وعدم وضع الأوتاد الحديدية وغيرها من السلوكيات التي تضر بطبقة الاسفلت وفي حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة إنشاء مطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من السرعة الزائدة والحفاظ على سلامتهم.

ووجه محافظ الجيزة خلال تفقده محيط محطات الخط الثالث للمترو بإمبابة والبوهي والسودان بضرورة استثمار كافة المساحات الموجودة بمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات انتظار ومراكز خدمية حضارية وتطوير الجزر الوسطي وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة ولمنع الممارسات العشوائية بها، لافتًا أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني مناطق إمبابة وتحقق نقلة شاملة بتلك المناطق.

وخلال جولته قرر محافظ الجيزة مجازاة مسئول النظافة عن المنطقة لعدم التزامه بالقيام بالأعمال المكلف بها على الوجه الأكمل مما نتج عن ذلك وجود بعض نقط تجمع للمخلفات.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الأسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وأشرف بكر رئيس حي امبابة ورمضان عماره رئيس حي المنيرة ومسئولي هيئة مترو الأنفاق.