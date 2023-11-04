محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدات علنية ومناقصات.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح مزايدات ومناقصات عامة وبيانها كالتالى:

جلسة يوم الأحد 2023/11/5

1- عملية طباعة وتوريد الأظرف والملفات وورق الخطابات - مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 13250 جنيها.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الأحد 2023/11/12

2- عملية توريد أجهزة ومعدات قسم الإطفاء لزوم مكافحة حوادث الإطفاء والإنقاذ والمفرقعات والخدمات المتعددة بإدارة الحماية المدنية - مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 34875 جنيها.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

جلسة يوم الاثنين 2023/11/13

3- عملية صيانة وتشغيل طلمبات الشواطئ (جليم ، ستانلى ، ستانلى النفق ، ممر كليوباترا) - مناقصة عامة.

- قيمة التأمين المؤقت 4200 جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

*جلسة يوم الثلاثاء 2023/11/14*

4- عملية بيع أعمدة الإنارة أصناف (أعمدة حديدية- زهر - ديكورية) غير صالحة متواجدة بأرض المحافظة بعزبة هلش - مزايدة علنية عامة.

- قيمة التأمين المؤقت كالتالي:

* أعمدة حديد تالفة غير صالحة للاستخدام 30 ألف جنيه.

* أعمدة زهر تالفة 40 ألف جنيه.

* أعمدة ديكورية تالفة 50 ألف جنيه.

- قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية ، (تليفون وفاكس/ 034234140) .

ويمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية، يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك على النحو التالى :

بالنسبة للمزايدة يتم سداد نسبة 30% من قيمة ما يتم ترسيته فور الرسو.

- بالنسبة للمناقصات يتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.