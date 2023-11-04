فى عيدها القومى.. تعرف على قائمة المحافظين منذ إعلان الأقصر محافظة رسميا

الأقصر – أحمد مرعى

تحتفل محافظة الأقصر اليوم السبت، بالعيد القومي للمحافظة والذي تم تغييره رسمياً منذ عام 2015 من يوم 9 ديسمبر ذكرى إعلان الأقصر محافظة رسمياً، إلى يوم 4 نوفمبر بالذكرى الأشهر لاكتشاف مقبرة الملك الصغير، ويأتى الاحتفال بالعيد القومي هذا العام فى ظل حالة من الرواج السياحى الكبير من الأفواج التي تزور الأقصر من حول العالم.

وفى هذا الصدد يقول صلاح هاشم الخبير السياحى بالأقصر، إنه منذ صدور القرار الجمهوري سنة 2009 بإنشاء الأقصر كمحافظة بعدما كانت مدينة ذات طابع خاص، ومنذ وقتها كان يحتفل أبناء الأقصر بالعيد القومى فى يوم 9 ديسمبر من كل عام، وذلك حتى 20 مايو 2015 الذي وافق فيه مجلس الوزراء على تغيير موعد الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة إلى 4 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، موضحاً أن الأقصر تستحق أن يكون عيدها القومى يوم له طابع خاص بتنظيم الفعاليات المتنوعة لتحقيق أكبر مكاسب من الجذب السياحى فى الأسابيع المقبلة.

ويضيف صلاح هاشم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه منذ إعلان الأقصر محافظة رسمياً تم تعيين بها سبع محافظين أولهم اللواء سمير فرج والذي تولى منصب المحافظ منذ 9 ديسمبر 2009 وحتى 15 أبريل 2011 أنجز خلال تلك الفترة الكثير والكثير، وكان يخطط لأن تصبح الأقصر متحف مفتوح، أما المحافظ الثانى فهو اللواء خالد فودة الذى تولى المنصب عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك منذ 16 أبريل 2011 وحتى 8 أغسطس 2011 وبعدها تولى مسئولية محافظ جنوب سيناء، أم الثالث فهو السفير عزت سعد منذ 4 أغسطس 2011 حتى 16 يونيو 2013، والرابع المهندس عادل أسعد الخياط من مؤسسى الجماعة الإسلامية بمحافظة سوهاج، والذى تم منعه من دخول ديوان محافظ الأقصر لمشاركته فى حادث معبد الملكة حتشبسوت، والخامس المحافظ اللواء طارق سعد الدين من أغسطس 2013 حتى فبراير 2015، والسادس محمد بدر منذ 7 فبراير 2015 ولمدة ثلاث سنوات، وكان له إنجازات فى القطاع السياحى ودعم القرى والنجوع، وساهم فى انفصال جامعة الأقصر ودخول مشروعات الصناعة والمدينة الصناعية بالبغدادي وسلسلة المؤتمرات السياحية المميزة حول الأقصر واختيار الأقصر وقتها عاصمة للسياحة العالمية.

أما المحافظ الأخير والذي يتواجد فى منصبه كصاحب أطول فترة لتولي محافظة الأقصر، هو المستشار مصطفى ألهم والذي تولى المنصب فى 30 أغسطس عام 2018، وجاءت فى فترة خطط افتتاح المشروع القومى لإحياء طريق الكباش الفرعونى وتطوير كورنيش النيل والممشى السياحى وإنشاء شارع مصر وانشاءات الكورنيش بالبر الغربي والمشروع القومى لحياة كريمة وغيرها من النجاحات التي لاتزال مستمرة حتى الآن لخدمة قطاع السياحة الذي انتعش بصورة كبيرة فى الفترة الماضية وكذلك خدمات المواطنين بوصول الصرف الصحى والغاز الطبيعى لأول مرة لعدد كبير من قرى المحافظة.