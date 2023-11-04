فرنسا: مقتل 39 مواطنا وفقدان 9 آخرين فى هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت باريس اليوم السبت، أن عدد الضحايا الفرنسيين الذين قتلوا في هجمات 7 أكتوبر الماضي، ارتفع لـ 39 قتيلا وتسعة في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي أن " فرنسا تعرب عن أسفها للوفاة المأساوية لمواطنين فرنسيين جدد، مما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين إلى 39 شخصا، موضحة أن "تسعة مواطنين هم في عداد المفقودين ما زالوا مفقودين "، وبعضهم رهائن لدى الفصائل الفلسطينية .

ولم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي، في غزة منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.