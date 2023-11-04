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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في جباليا

السبت، 04 نوفمبر 2023 10:59 ص
شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في جباليا قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي الآلاف من النازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا"، بارتقاء العشرات، وإصابة العديد من المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين، فيما لا زال آخرون تحت الأنقاض، وقد تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، فقد كانت المدارس والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمساجد والممتلكات العامة والخاصة ضمن بؤرة الاستهداف الإسرائيلي.

 







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