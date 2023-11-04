غلق 6 منشآت ورفع 200 حالة إشغال طريق بحى المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، حملات صباحية ومسائية، أسفرت عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة، وغلق 6 منشٱت بحي منتزه أول، وذلك في إطار سعي حي منتزه أول بقيادة اللواء محمد عبدالله سحلول نحو إزالة كافة فروشات الأرصفة والتعديات علي حرم الطريق العام والإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

ونفذت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال بحملات صباحية استهدفت شارع مسجد السلام وميدان سيدي بشر ترام وطريق الكورنيش وشارع الطفولة السعيدة وخليل حماده وشارع مسجد السلام، أسفرت الحملات الصباحية عن التحفظ علي نحو 110 حالة إشغال متنوعة.

وخلال الحملات المسائية، والتي إستهدفت شارع 45 قبلي والقاهرة ووادي الملوك وإسكندر إبراهيم تم التحفظ علي نحو 90 حالة إشغال متنوعة وغلق 6 منشٱت تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق.